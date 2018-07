Fca: domani primo appuntamento ufficiale per il neo Ad Manley

editato in: da

(Teleborsa) – Sarà la riunione del Gec, il Group Executive Council, l’organismo decisionale di Fca, in programma domani e dopo al Lingotto, il primo appuntamento ufficiale per Mike Manley, nominato ieri amministratore delegato di Fca, in sostituzione di Sergio Marchionne.

Il Gec, del quale fanno parte tutti i primi livelli di Fca, è un appuntamento mensile in cui si affronta lo stato dell’arte operativo del gruppo.

Mercoledì sarà invece la volta del cda di Fca sui risultati trimestrali e a seguire la conference call con gli analisti.