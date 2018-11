FCA, Di Maio: chiamerò l’azienda ad assumersi le sue responsabilità

editato in: da

(Teleborsa) – Durante un incontro a Pomigliano d’Arco con alcuni operai licenziati da FCA, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha dichiarato che chiamerà l’azienda ad assumersi le sue responsabilità. “Per quanto mi riguarda deve essere un piano industriale credibile. Chiamerò alle sue responsabilità FCA anche perché è un’azienda che ha avuto tanto dall’Italia e ha dato tanto all’Italia – ha dichiarato il vicepremier – . Nei prossimi giorni ci sarà il proseguimento del tavolo automotive e non è detto che una sessione del tavolo non si faccia proprio a Pomigliano. Sto lavorando per questo”.

Piatto il titolo a Piazza Affari, dove sta registrando una limatura dello 0,10%.