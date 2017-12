FCA corre a Milano. Marchionne scalda il titolo

(Teleborsa) – A marce alte i titoli FCA sul listino milanese.

In questo momento le azioni del colosso italoamericano dell’auto stanno guadagnando il 3% a 14,56 euro con volumi di scambio sostenuti.

A dare linfa al titolo, oltre ai numeri sulle immatricolazioni di auto diffusi venerdì sera una serie di dichiarazioni di Sergio Marchionne rilasciate nel fine settimana.

In particolare, l’Amministratore Delegato del Gruppo ha parlato della collaborazione con Hyundai. “Abbiamo già una collaborazione tecnica con Hyundai. Compriamo già dei componenti da loro, fra cui le trasmissioni che usiamo in America. Vediamo se riusciamo a trovare altri punti di accordo specialmente sullo sviluppo delle trasmissioni e dell’idrogeno” ha detto al Museo Alfa Romeo di Arese a margine dell’annuncio del rientro della casa del Biscione in F1 con il team Sauber.

Pur avendo poi aggiunto che “non c’è niente da annunciare”, il top manager ha comunque svelato una collaborazione, quella tecnica, finora poco nota al mercato.

Marchionne ha inoltre parlato del dieselgate in Francia e negli Stati Uniti affermando: “da quello che posso capire io, non credo che abbia un fondamento. Per quanto riguarda quello americano stiamo continuando il discorso con le autorità, vediamo dove ci porta. Dal caso iniziale, credo si siano ridotte di molto le aspettative di rischio. Quindi ci costerà credo, ma penso che sia gestibile”.

Non è mancato un accenno ai rumors sul possibile spin-off di Maserati. “Parlare di spin off Maserati è lontano da quello che è fattibile nei prossimi anni. Stiamo parlando di speculazioni”, ha spiegato.

Quanto al rientro dell’Alfa Romeo in Formula 1, Marchionne ha detto: “tutti pensano sia una grande figata” spiegando che questa iniziativa “completa la ricostruzione del Dna del marchio”, mentre i costi dell’operazione “non andranno ad impattare sui numeri del gruppo FCA” che sta andando bene e “guadagnerà 7 miliardi di euro 2017 e 9 miliardi a livello operativo nel 2018”.

La coppia ufficiale di piloti della scuderia Alfa Romeo Sauber F1 Team per la stagione 2018 sarà composta da Charles Leclerc e Marcus Ericsson.

L’ingresso della Maserati in Formula E? “Ci stiamo pensando, così come per la Ferrari, ma non abbiamo ancora deciso nulla” ha poi dichiarato l’AD.