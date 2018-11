FCA conferma frenata vendite in Ue, si salva solo la Jeep

editato in: da

(Teleborsa) – Ottobre nero per il mercato auto in Unione Europea, nonostante il saldo resti ancora positivo nei primi dieci mesi dell’anno. Anche FCA segna un deciso calo delle immatricolazioni, che sono diminuite del 13,6% a fronte di un mercato in calo del 7,3%. La quota di mercato è passata dal 6,4% al 6,0%. In totale, nel periodo gennaio-ottobre, il Gruppo Fiat Chrysler ha venduto circa 875 mila vetture, l’1,9% in meno rispetto al 2017.

Guardando ai singoli brand del Gruppo, FIAT ha immatricolato 46.299 auto registrando un pesante -15,5% su anno, forte calo anche per Alfa Romeo (3.837; -40,8%) e Lancia/Chrysler 4.497 (-0,2%). In crescita solo il brand Jeep che fa segnare un +11,5% rispetto allo stesso mese del 2017 a 10.441 veicoli. “Anche in ottobre la nuova normativa WLTP ha parzialmente influenzato il mercato mentre FCA ha proseguito nella sua strategia di privilegiare la qualità delle vendite. – commenta Pietro Gorlier, Chief Operating Officer per la Regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) – La crescita di Jeep continua mese dopo mese ed è ottimo il risultato delle city car di Fiat, 500 e Panda, che continuano ad incrementare le vendite”.