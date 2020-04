FCA, completa sindacazione linea credito per 3,5 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Fiat Chrysler Automobiles N.V. ha completato con successo la sindacazione con un gruppo di tredici banche (comprese le originarie due

banche underwriting) della propria nuova linea di credito sottoscritta il 25 Marzo 2020.

La Linea di Credito, sarà a disposizione per le generali esigenze aziendali e per i fabbisogni legati al capitale di funzionamento del Gruppo ed è strutturata come linea bridge intesa a supportare l’accesso del Gruppo al mercato internazionale dei capitali.

La Linea di Credito può essere tirata in una singola tranche di 3,5 miliardi, con durata iniziale di 12 mesi e con la possibilità di un’estensione a scelta del Gruppo per un periodo di ulteriori 6 mesi alla scadenza del primo anno dalla firma.

Il successo della sindacazione conferma il forte appoggio che FCA continua a ricevere dalle sue principali banche di relazione internazionali e sostiene l’accesso di FCA al mercato internazionale dei capitali nelle straordinarie circostanze del momento attuale.

