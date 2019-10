FCA chiude un settembre boom. Dati ” incoraggianti” per fine anno

editato in: da

(Teleborsa) – Fiat Chrysler Automobiles chiude un ottimo mese di settembre in termini di immatricolazioni, registrando una crescita a doppia cifra delle vendite (+12,8% per 69.500 unità) in linea con il mercato UE. Complessivamente nel trimestre FCA ha registrato 200.200 vetture per una quota del 5,4%.

La forte crescita di settembre coinvolge tutti i marchi. La Alfa Romeo con oltre 4.100 immatricolazioni aumenta le vendite nell’ultimo mese del trimestre del 25,9% e mantiene stabile la quota allo 0,3% del mercato. In forte crescita anche Lancia che (commercializzata solo in Italia) nel terzo trimestre dell’anno ha immatricolato 11 mila vetture, +34,9% rispetto allo stesso periodo del 2018. Inoltre, in settembre le vendite del brand sono state quasi 4.200, in crescita del 23,3% per una quota stabile allo 0,3%. Il marchio Jeep chiude il terzo trimestre dell’anno con quasi 40.200 registrazioni e una quota dell’1,1%. Decisamente positivo il risultato di settembre con oltre 11.800 immatricolazioni (+18,1%) e quota allo 0,9%. In crescita il marchio Fiat nel corso dell’ultimo mese del terzo trimestre. Con poco meno di 49 mila immatricolazioni, il marchio aumenta le vendite del 10,8%, per una quota al 3,8%.

A livello di modelli Fiat 500 e Panda sono le più vendute del segmento A, con la seconda che addirittura incrementa le registrazioni nel progressivo annuo del 14% rispetto al 2018. Volumi in forte crescita per Tipo che a settembre aumenta le vendite del 111,6%. Non si arresta la corsa di Ypsilon, le cui vendite sono in costante e forte crescita, sia nel trimestre sia nel mese e nel progressivo annuo. I modelli Alfa Romeo chiudono l’ultimo mese del trimestre con una sensibile crescita delle vendite: Giulia +19%, Stelvio +39,9% e Giulietta +51,1%. Anche in casa Jeep gli aumenti delle vendite sono generali: Renegade, Cherokee e Compass registrano a settembre segni positivi.

A dispetto dell’andamento positivo di settembre, il trimestre è stato influenzato da condizioni di mercato altalenanti: rispetto ai primi due mesi con crescite solo per Jeep a luglio e Lancia a luglio ed agosto.

I positivi risultati ottenuti a settembre e in quasi tutti i major market – sottolinea il Gruppo – “sono incoraggianti per gli ultimi mesi dell’anno”.