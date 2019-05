Fca Bank, collocato prestito obbligazionario da 800 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Tramite la sua filiale irlandese, Fca Bank ha collocato oggi un prestito obbligazionario da 800 milioni di euro con scadenza novembre 2022 e cedola a tasso fisso pari a 0,625%.

Questa emissione di Eurobond, oltre ad essere la seconda dall’inizio dell’anno, ha richiamato l’interesse di oltre 220 investitori ed ha raccolto ordini per valore di circa 2,8 miliardi di euro. A comunicarne i dati la nota ufficiale proveniente dalla stessa società che ha sottolineato come, grazie all’operazione, si “rafforzi ulteriormente la posizione finanziaria del gruppo e si confermi la fiducia degli investitori in Fca Bank”.