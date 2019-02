editato in: da

(Teleborsa) – Gli analisti di Banca IMI hanno rivisto al ribasso la raccomandazione su Fiat Chrysler da add a hold, riducendo il target price da 15,80 a 14,30 euro.

A Piazza Affari, passo in avanti per Fiat Chrysler, che tratta in utile dell’1,39% sui valori precedenti.