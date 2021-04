“Favolosa Economia”, BPER Banca presenta la nuova serie del podcast

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo l’esordio dell’anno scorso nel mondo del podcast con la produzione “Fornelli e Finanza”, BPER Banca ha realizzato per il 2021, in collaborazione con Storielibere, tra le principali realtà attive in Italia nella produzione di contenuti audio, una serie speciale del podcast “Favolosa Economia”. Nei sei nuovi episodi – spiega BPER Banca – Luciano Canova, professore di Economia Comportamentale presso la Scuola Enrico Mattei di Eni Corporate University a Pavia, racconta storie che appartengono all’immaginario collettivo di tutti.

I racconti, talvolta moderni e inattesi, vengono presi a pretesto per narrare temi economici troppo spesso considerati lontani dal comune sentire delle persone. Le storie – si legge nella nota – sono “scritte a voce” in modo semplice e diretto.

Nella prima puntata della serie, online da ieri giovedì 15 aprile, Canova, ha raccontato la storia del giovedì nero di Wall Street partendo dal Grande Gatsby, confrontandosi con Ferruccio De Bortoli.

“Per BPER Banca – ha affermato Pierpio Cerfogli, vicedirettore Generale e chief business officer di BPER Banca – l’educazione finanziaria è da sempre un tema rilevante. Crediamo nel valore della formazione e della conoscenza e vogliamo aiutare le persone ad acquisire maggiore consapevolezza sui temi degli investimenti e della gestione del risparmio. Pensiamo che il giusto mix tra educazione e divertimento sia una soluzione vincente per favorire l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze. E, si sa, maggiori informazioni producono maggiori vantaggi per tutti”.

Da aprile fino a settembre, ogni 15 del mese, “Favolosa Economia” sarà online con un nuovo episodio disponibile sul sito BPER, su Storielibere e su tutte le principali piattaforme di ascolto podcast (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, ecc.).