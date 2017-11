Fastweb, ricavi in salita nei primi nove mesi

(Teleborsa) – Ricavi in salita per Fastweb che nei primi nove mesi dell’anno raggiungono 1,414 miliardi di euro in salita del 7%. Il Gruppo che oggi è parte del gruppo delle comunicazioni svizzero Swisscom vede crescere anche l’EBITDA segna una progressione del 17% a 573 milioni di euro rispetto ai 490 milioni dei primi nove mesi del 2016.

Al 30 settembre 2017 la base clienti sulla rete fissa di Fastweb ha raggiunto 2,42 milioni con un aumento del 5,5% (+126.000 nuove unità) rispetto all’anno precedente.

In salita la crescita dei clienti del segmento mobile. Al 30 settembre i clienti mobili Fastweb sono 989mila, in aumento del 57% rispetto ai 630mila del settembre 2016.