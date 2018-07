Fastenal festeggia in Borsa la trimestrale

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Fastenal, che tratta in rialzo del 9,83%.

Il distributore all’ingrosso di forniture industriali e di costruzione ha superato le stime degli analisti con gli utili del secondo trimestre. Il periodo si è chiuso con un risultato netto di 211,2 milioni di dollari, pari a 74 centesimi per azione, rispetto ai 148,9 milioni di dollari, (52 centesimi per azione) riportati nell’anno precedente. Le stime di consensus erano per un EPS di 66 centesimi. Le vendite sono salite a 1,26 miliardi di dollari contro gli 1,25 miliardi stimati dal mercato.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fastenal rispetto all’indice di riferimento.

Lo status tecnico di medio periodo di Fastenal ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l’area di resistenza individuata a quota 56,94 dollari USA. Eventuali spunti rialzisti supportano l’obiettivo del top a 62,54, mentre il primo supporto è stimato a 51,34.