editato in: da

(Teleborsa) – Effervescente Fastenal, che scambia con una performance decisamente positiva del 15,81%.

A fare da assist alle azioni la notizia che il distributore di prodotti industriali ha superato le previsioni sugli utili trimestrali.

Il terzo trimestre si è chiuso con un utile per azione che si è attestato a 0,37 dollari su ricavi per 1,38 miliardi di dollari. Gli analisti avevano previsto un EPS inferiore ovvero a 0,35 dollari su un giro d’affari per 1,37 miliardi.