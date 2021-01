Fashion, Giglio Group acquisisce il 100% di Salotto Brera – Duty Free

editato in: da

(Teleborsa) – Giglio Group, società che progetta e gestisce piattaforme di e-commerce e quotata sul mercato MTA-STAR di Borsa Italiana, ha sottoscritto un accordo per l’acquisto del 100% di Salotto Brera – Duty Free s.r.l., azienda che opera a livello nazionale ed internazionale nella distribuzione e commercializzazione di prodotti del settore fashion e food, il cui capitale sociale è detenuto interamente da Stefania Mariani.

L’operazione permetterà al gruppo, si legge in una nota, “di sviluppare, ampliare e rafforzare la divisione Distribution che svolge, tra le altre, attività di commercializzazione di prodotti fashion e food, permettendo di migliorare le sinergie commerciali con i clienti e con i fornitori, aumentando il numero di brand con i quali il Gruppo intrattiene relazioni, e creare nuove opportunità di business, soprattutto nei territori nei quali opera SBDF, rafforzando, in particolar modo, l’area Medio-Orientale“. Stefania Mariani entrerà a far parte del team della divisione Distribution.

SDBF ha registrato ricavi stimati nell’esercizio 2020 per oltre 5,1 milioni di euro ed un margine operativo lordo (EBITDA) stimato per il 2020 di circa 300.000 euro. Il controvalore dell’operazione è stato convenuto in 1.175.000 euro inclusivo di una PFN positiva di oltre 450.000 euro, oltre ad un Earn Out del valore complessivo di 200.000 euro che verrà determinato sulla base dell’EBITDA raggiunto dal Gruppo nel corso dei prossimi due esercizi.

“Siamo felici di questa nuova ed importante acquisizione, estremamente rilevante a livello strategico, che darà forza alla nostra capacità

commerciale ed incrementerà la nostra competitività nel settore fashion, oltre ad aumentare fatturato e volume d’affari – ha detto Alessandro Giglio, presidente di Giglio Group. “In Giglio Group ho trovato un management che crede nel mio sogno e nei risultati portati fino ad oggi – ha commentato Stefania Mariani, Founder & CEO di SBDF – Confido che si possa fare un ottimo lavoro insieme grazie alle competenze digitali e tecnologiche presenti in Giglio Group al fine di sviluppare con successo le esigenze di cambiamento imposte dai recenti mutamenti”.