Fase 2, trasporti garantiti ma con mascherine obbligatorie e maker

editato in: da

(Teleborsa) – Nella Fase 2 i trasporti saranno garantiti ma con una serie di misure volte a mantenere il distanziamento sociale per evitare il contagio da Covid-19, tra cui l’uso obbligatorio di mascherine (anche di stoffa), maker sui sedili di bus e metro e percorsi guidati in entrata e uscita.

Lo chiarisce il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte a cui sono allegate le linee guida messe a punto dalla ministra dei Trasporti Paola De Micheli.

Punto centrale è il mantenimento delle distanze che diventerà la chiave per chiunque dovrà utilizzare bus, metro, treni, aerei o traghetti. A tal fine, per ogni utente sarà obbligatorio indossare la mascherina, anche di stoffa, coprendo naso e bocca.

In ogni caso, le Regioni e i Comuni (da cui dipendono i trasporti locali) sono chiamati a una programmazione attenta e “modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti”.

Nelle città saranno incentivati biciclette e monopattini: di concerto con il Mef, sono allo studio incentivi che punterebbero ad anticipare parte dei soldi già stanziati per i prossimi anni.

Le linee guida ministeriali stabiliscono inoltre un numero massimo di passeggeri in modo da garantire la distanza di un metro: previsti dei maker sui sedili dove non sarà possibile sedersi. Oltre a messaggi sonori che saranno diffusi per ricordare l’obbligo della distanza, sono previsti flussi differenziati (con l’apertura differenziata delle porte) per la salita e la discesa dai mezzi, ma anche per l’accesso e l’uscita dalle stazioni e dagli aeroporti.

Segnaletica e percorsi guidati aiuteranno a mantenere le distanze anche all’interno delle stazioni e nelle aree di attesa e sosta dei passeggeri che avranno ingressi contingentati.

Inoltre saranno aumentati i distributori self-service dei biglietti, che verrano sanificati più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza: sospesa la bigliettazione a bordo, dove ancora in vigore.

Nelle stazioni saranno poi installati dispenser per gel disinfettanti delle mani, mentre negli hub e nelle grandi stazioni sarà rilevata la temperatura con termoscanner.