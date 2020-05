Fase 2, Confesercenti: “Avvio lento per negozi e pubblici esercizi”

editato in: da

(Teleborsa) – Avvio lento per il secondo step della Fase 2. Riaperture senza rimbalzo con qualche difficoltà in più soprattutto nelle località turistiche, dove la mancanza di viaggiatori si fa sentire. Unica eccezione per quanto riguarda i servizi alla persona che mostrano segnali di recupero più decisi. Questa la fotografia scattata oggi, lunedì’ 18 maggio, da Confesercenti.

Il “primo giorno” di negozi, bar e ristoranti non permette di registrare risultati brillanti, con vendite che rimangono ben al di sotto della normalità pre-lockdown. A pesare – evidenzia Confesercenti – è un movimento della clientela ancora molto ristretto, su cui incide lo stop al turismo, la chiusura delle scuole e la ripresa ancora modesta delle attività negli uffici. Mancanze particolarmente evidenti nei centri storici delle grandi città, nei quartieri direzionali e, ovviamente, nelle località ad alto interesse turistico. Vanno invece meglio le attività di vicinato nei quartieri, che vedono un primo risveglio della domanda dei residenti nonostante le vendite rimangano fiacche.

Tra le imprese – sottolinea la Confederazione – si rileva determinazione e voglia di ripartire, rispettando in pieno le regole per dare certezze ai clienti e accoglierli nella massima sicurezza. Per dare una spinta alla domanda, alcune imprese hanno introdotto anche promozioni in occasione della riapertura. Complessivamente, tuttavia, le vendite sono rimaste deboli nei negozi, con l’eccezione degli alimentari che invece registrano risultati in linea con i giorni precedenti. Più positivo il bilancio per il settore dei servizi alla persona, in particolare acconciatori e parrucchieri, davanti ai quali si vede formarsi qualche fila. Interesse ancora modesto per i bar, su cui incidono le nuove regole di distanziamento ma anche la mancata ripresa del lavoro negli uffici, mentre molti ristoranti – in particolare quelli specializzati nel pranzo per i dipendenti – hanno scelto di rimandare l’apertura.

“La Fase 2, come era prevedibile, sta partendo molto gradualmente. Circa 6 negozi e pubblici esercizi su 10 hanno già riaperto, ma il movimento di clienti rimane ancora sotto la media del periodo antecedente al lockdown – spiega la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise –. L’auspicio è che durante la settimana la spesa delle famiglie segni un recupero. Per le imprese, riaprire significa aumentare immediatamente i costi, tra sanificazione, adeguamento dei locali e riorganizzazione degli orari di lavoro. Risorse che devono anticipare le attività, che si trovano schiacciate tra l’incremento delle spese di gestione e il prevedibile rallentamento dei consumi. Non è scontato che le imprese che si troveranno a lavorare in perdita vogliano continuare a rimanere aperte. Per questo –conclude De Luise – è necessario assicurare a chi riparte che i sostegni proseguiranno anche per tutta la fase di ripartenza”.