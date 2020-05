FASE 2, Colao: a giorni “prime idee” Task Force a Conte su rilancio

editato in: da

(Teleborsa) – La Task Force guidata da Vittorio Colao ha incontrato un centinaio di rappresentanti di imprese, associazioni di categoria, sindacati per definire priorità e interventi economico-sociali per sostenere e accelerare il rilancio del Paese. Le prime raccomandazioni – si legge in una nota – saranno condivise nei prossimi giorni con il Premier Conte. Altri “colloqui” sono in corso e ne seguiranno.

“I vertici delle migliori aziende italiane, di imprese innovatrici ed esportatrici e diversi operatori turistici – ha dichiarato Vittorio Colao – ci hanno dato una chiara idea dei bisogni ma anche delle grandi energie presenti per il rilancio”.