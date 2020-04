Fase 2, Codacons contro autonomia delle Regioni

editato in: da

(Teleborsa) – Conflitto di attribuzioni tra organi istituzionali. Con questo oggetto il Codacons ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale in merito alla scontro tra Governo e Regioni sulla fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

La tesi dell’associazione è che le regole sulle misure in vigore durante la fase 2 debbano essere stabilite dallo Stato e valere in modo identico su tutto il territorio nazionale, perché in caso contrario si verificherebbero discriminazioni a danno dei cittadini e pesanti violazione delle regole della Costituzione.