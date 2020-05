Fase 2, Bonomi “boccia” la classe politica: zero visione

editato in: da

(Teleborsa) – “Vedo giustamente la classe politica, non parlo di Governo, parlo di ceto politico, molto concentrato sull’emergenza, ma con zero visione e zero strategie su dove dobbiamo andare”.

Lo ha detto il neo Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso di un evento online organizzato da Fondazione Fiera Milano. “Questo mi preoccupa molto”, ha aggiunto. Per il leader degli industriali, “ci sono dei nodi fondamentali sull’Italia che sarà che dobbiamo affrontare oggi” su settori chiave come “automotive, fisco, lavoro, infrastrutture, mondo dell’acciaio”.



Tante le questioni che “dobbiamo affrontare slegati e scevri da ogni interesse di parte e dividendo elettorale”, ribadisce Bonomi secondo il quale questa è “forse l’ultima grande opportunità per il Paese che, proprio per questo, “non va assolutamente sprecata”.