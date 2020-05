editato in: da

(Teleborsa) – Ridurre al minimo l’ampiezza delle possibili ondate epidemiche deve essere l’obiettivo principale della Fase 2: lo indica l’Accademia dei Lincei in un documento elaborato dalla sua Commissione Covid-19.

“Le misure da prendere in Fase 2 – si legge nel documento – sono finalizzate a ridurre al minimo l’ampiezza delle possibili ondate epidemiche, soprattutto in considerazione che i soggetti suscettibili di contagio ancora grande maggioranza in Italia”