Farnesina, ENAC e Assaeroporti rilanciano la campagna per “viaggiare sicuri” all’estero

editato in: da

(Teleborsa) – Riprende il via in 27 aeroporti italiani la campagna informativa, promossa dall’Unità di Crisi della Farnesina con ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, e Assaeroporti, l’associazione dei gestori aeroportuali italiani, per ricordare agli italiani che si accingono a trascorrere all’estero le proprie vacanze l’importanza di consultare “Viaggiaresicuri.it” e di iscriversi su “Dovesiamonelmondo.it”.

Si tratta di due importanti strumenti a disposizione dei viaggiatori, per restare aggiornati sulle condizioni di sicurezza nei Paesi di destinazione, e per rendere più rapida l’assistenza da parte dell’Unità di Crisi nell’eventualità in cui si verifichi un’emergenza.

Nello specifico, per tutto il periodo delle vacanze estive, ENAC e Assaeroporti promuoveranno i servizi offerti dall’Unità di Crisi con la pubblicazione di info banner e video istituzionale sui propri siti web. Allo stesso modo, i gestori aeroportuali coinvolti sosterranno l’iniziativa divulgando la campagna informativa attraverso i monitor presenti in aerostazione, i portali web, i canali social e le wi-fi tv negli aeroporti di Alghero, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Foggia Genova, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Perugia, Rimini, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Taranto, Torino, Trapani, Trieste, Venezia e Verona. Il video istituzionale verrà trasmesso, inoltre, sui totem ENAC presenti negli scali di: Bari, Genova, Milano Linate, Napoli, Olbia, Pantelleria, Pisa, Reggio Calabria, Roma Ciampino, Roma Fiumicino – Cerimoniale di Stato, Roma Fiumicino – Terminal 3, Roma Urbe, Torino e Venezia.