Farmaè, si è dimesso Cfo Paganini. Nominato Cannarozzi

(Teleborsa) – Farmaè, società quotata sul mercato AIM Italia e leader in Italia nell’eCommerce di prodotti per la salute e il benessere, annuncia che il Cfo Maurizio Paganini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere, per motivi strettamente personali.

Alla data odierna, Paganini non detiene azioni di Farmaè e non sono previsti indennità o altri benefici a suo favore a seguito della cessazione.

Al suo posto, Farmaè ha individuato Giuseppe Cannarozzi, già consigliere della società, quale nuovo Chief Financial Officer.