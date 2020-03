Farmaè, ricavi in crescita del 51% nel 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Nel 2019, Farmaè ha conseguito un’ottima crescita dei ricavi di vendita, pari a 37,5 milioni di Euro, in aumento del 51% rispetto a 24,8 milioni di Euro del 2018.

L’Ebitda è stato pari a circa 1 milione in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente del 56%. Il Risultato Netto di -64 migliaia di Euro rispetto a 264 migliaia di Euro del 2018, per il maggior impatto degli ammortamenti legati agli investimenti effettuati nel 2019 pari a circa 4.6 milionidi euro.

Outlook

A partire dal mese di gennaio 2020 – spiega la società – “lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del Covid 19 (Coronavirus) e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. L’e-commerce, principale attività del Gruppo si sta confermando importante strumento al servizio dei cittadini per far fronte all’emergenza e i dati registrati sulla nostra piattaforma nei primi mesi dell’anno lo testimoniano”. Le previsioni di crescita per l’anno in corso sono, pertanto, “ampiamente positive“. Farmaè intende proseguire nel suo sviluppo sul canale Farma,con trend di crescita sostenuti per consolidare la sua posizione di leadership sul mercato e nel contempo intende replicare il suo successo nel nuovo canale Beauty per arrivare a raggiungere posizioni di leadership nei prossimi 3 anni.