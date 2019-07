Farmae, debutto effervescente all’AIM

editato in: da

(Teleborsa) – Nuova entrata sull’AIM Italia. Borsa italiana dà il benvenuto a Farmaè, compagnia operante nell’e-retailing di prodotti per la salute e il benessere con una quota di mercato del 28% in Italia.

La società in fase di collocamento ha raccolto 10 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è pari al 23,26%. Farmaè è stata assistita da Alantra in qualità di Nomad, Global Coordinator e Bookrunner mentre Banca Profilo ha rivestito il ruolo di Specialist.

“Desidero ringraziare chi ha dimostrato fino a oggi di credere nei progetti di crescita della nostra società. Ritengo che la quotazione in Borsa rappresenti un importante passo di crescita, che vogliamo condividere con altri soci e azionisti, per consolidare ulteriormente la nostra leadership di mercato. Innovazione, nuove tecnologie, logistica, offerta prodotti e omnicanalità sono i pilastri su cui continueremo a lavorare per rafforzare ulteriormente il nostro vantaggio competitivo”, ha commentato Riccardo Iacometti, fondatore e CEO di Farmaè.

Al momento il titolo cresce del 21,73% a 9,13 euro.