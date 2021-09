Farmaè, CdA approva semestrale. Closing operazione AmicaFarmacia a fine mese

(Teleborsa) – Il CdA di Farmaè – società quotata sul mercato AIM e attiva nell’e-retailing di prodotti per la salute e il benessere – ha approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2021. I ricavi di vendita sono stati pari a 40 milioni di euro, in aumento del 28% rispetto ai 31,3 milioni del primo semestre 2020. L’EBITDA è stato in aumento del 55% a 1,3 milioni di euro (0,8 milioni nel primo semestre 2020), mentre il risultato netto si è assestato a -0,1 milioni di euro (-0,3 milioni di euro nel primo semestre 2020). La Posizione Finanziaria Netta positiva è pari a 4,3 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 3,4 milioni di euro del 31 dicembre 2020.

“Presentiamo al mercato risultati in costante crescita – ha commentato Riccardo Iacometti, fondatore e CEO di Farmaè – che confermano la leadership e la solidità della nostra società sempre più lungimirante nel settore Salute e Benessere in Italia”. “Una tappa fondamentale nel corso di questo esercizio è stata l’operazione AmicaFarmacia (il cui perfezionamento è previsto a fine mese), che ci consentirà di dare vita a un primario gruppo in Italia nella distribuzione di farmaci da banco e prodotti per la salute e il benessere, con ricavi aggregati nel 2020 superiori a 93 milioni di euro, forti di un CAGR del 63% per Farmaè e del 29% per AmicaFarmacia negli ultimi tre anni”, ha aggiunto.