Farmaè, boom di vendite online 1° trimestre

(Teleborsa) – Farmaè ha annunciato i risultati preliminari del 1° trimestre, che evidenziano ricavi per 13,5 milioni di Euro in crescita del 71% rispetto al primo trimestre 2019.

Tale incremento è principalmente dovuto alle vendite on line che hanno evidenziato un incremento del 76% raggiungendo l’importo di 12,6 milioni di Euro, in particolare nel mese di marzo. Nei primi tre mesi i clienti sui portali http://www.farmae.it e http://www.beautye.it sono cresciuti del 73% sino ad arrivare a circa 190mila rispetto ai 110mila dello stesso periodo del 2019

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato un investimento di 0,57 milioni di euro riguardante il nuovo polo logistico di Migliarino Pisano, volto ad ampliare la capacità di evasione ordini dell’attuale impianto. L’implementazione del progetto avverrà entro il mese di agosto in modo da essere pienamente operativo dal prossimo ottobre per far fronte ai flussi di ordini attesi per l’ultima parte dell’anno.