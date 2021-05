Farmaè, accordo con Vedrai per utilizzo intelligenza artificiale a supporto e-commerce

editato in: da

(Teleborsa) – Farmaè, società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana e attiva nell’e-retailing di prodotti per la salute e il benessere ha siglato un accordo con Vedrai, società specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale, per l’utilizzo della loro piattaforma proprietaria a supporto delle soluzioni e-commerce di Farmaè.

La piattaforma di Vedrai consentirà di raccogliere informazioni relative al cliente, e ottimizzare il motore di ricerca interno per permettere ai clienti di trovare immediato riscontro tra le loro ricerche e l’offerta di prodotti di Farmaè, spiega una nota. La finalità ultima è quella di raggiungere gli obiettivi di Dynamic Pricinge Search Optimization, individuati quali fondamentali per la crescita innovativa di Farmaè.

“Questo accordo – dichiara Riccardo Iacometti, Founder e CEO di Farmaè – ci consentirà di consolidare ulteriormente la nostra spinta sull’innovazione tecnologica, ampliando il nostro processo di crescita attraverso la nuova leva dell’Intelligenza Artificiale. La nostra filosofia “OnLife”, che da sempre contraddistingue l’approccio di Farmaè, pone costantemente al centro di ogni attività il cliente, al fine di rispondere in modo immediato, veloce e pragmatico ad ogni sua esigenza, assicurandogli una customer experience unica, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato”.