Farmaci, boom delle vendite online

editato in: da

(Teleborsa) – Crescita boom degli acquisti online nel settore farmaceutico. Nei primi nove mesi del 2020 sono state vendute 25,3 milioni di unità, rispetto alle 14,3 milioni del 2019 (+76%), vale a dire 274 milioni di euro contro 172 milioni dell’anno precedente (+59%).



Questi i numeri – che non lasciano spazio ad interpretazioni – individuati da Iqvia. Il lockdown, la paura del contagio e la ricerca di rimedi fai da te al Covid hanno sicuramente contribuito in modo importante a questa esplosione, ma anche i dati del 2021 confermano – come si riscontra in generale per tutti i settori – che l’accelerazione impressa dalla pandemia può rallentare, ma non è destinata a fermarsi.



Solo a febbraio 2021, sempre Iqvia rileva una crescita delle vendite online di farmaci e fitofarmaci del +63% in fatturato e del +55% in confezioni vendute rispetto allo stesso mese del 2020. Dati che sottolineano come la digitalizzazione si sia ormai inserita nel contesto sociale a tutti i livelli.

“Molti imprenditori compiono l’errore di pensare che basti aprire una piattaforma tecnologica per iniziare a vendere online – sostiene Valentino Bergamo, CEO di Calicantus – quando invece i maggiori investimenti devono essere preservati per la promozione successiva e, soprattutto, per creare un ecosistema integrato che metta al centro il cliente. In negozio il farmacista non è colui che vende prodotti medicinali, ma il professionista che spiega, rassicura, educa e supporta il cliente. Perché dovrebbe essere diverso online?”

In un ambito così delicato come quello della salute, gli utenti cercano informazioni puntuali e precise sui prodotti: in questo senso un’esperienza d’acquisto semplice e veloce, pagamenti sicuri e la scelta di modi e tempi di consegna determinano la scelta d’acquisto. A fare la differenza e garantire un enorme vantaggio competitivo (anche rispetto al prezzo) sono la massima sicurezza e protezione dei dati personali, oltre a offrire servizi accessori ad alto valore aggiunto, come la consulenza online o la possibilità di ordinare in farmacia e ricevere comodamente a casa un prodotto o viceversa.