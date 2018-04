Farmaceutici, Novartis rileva Avexis per 8,7 miliardi di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Nuove operazioni di fusioni e acquisizioni del settore farmaceutico.

Il colosso elvetico Novartis ha annunciato che rileverà Avexis per 8,7 miliardi di dollari cash, o 218 dollari ad azione, cifra che rappresenta un premium dell’88% rispetto al prezzo di chiusura registrato venerdì dai titoli Avexis.

Novartis ha fatto sapere che l’operazione diminuirà leggermente gli utili operativi core nel 2018 e 2019 soprattutto a causa di corposi investimenti nel settore Ricerca e Sviluppo. Comincerà ad avere impatti positivi a partire dal 2020 grazie all’incremento dei ricavi.

AveXis è specializzata in terapie geniche alla stadio clinico. In particolare l’AVXS-101 sviluppata dalla società statunitense potrebbe diventare la prima terapia sostitutiva genica per la cura dell’atrofia muscolare spinale (SMA).