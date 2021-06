Farmaceutica veterinaria, Elanco acquisisce Kindred Biosciences

editato in: da

(Teleborsa) – Elanco Animal Health, società quotata al NYSE e attiva nello sviluppo di prodotti e servizi che aiutano a migliorare la salute degli animali, ha stretto un accordo per acquisire KindredBio Biosciences, società biofarmaceutica quotata al Nasdaq e focalizzata sullo sviluppo di nuove terapie per animali. La pipeline innovativa di KindredBio aumenta significativamente la capacità di Elanco di lanciare prodotti, guadagnare quote di mercato e crescere nel mercato della dermatologia veterinaria, sottolineano le società in una nota.

“Questa combinazione altamente complementare è focalizzata in uno degli spazi più entusiasmanti della salute degli animali domestici e uno in cui vediamo un’opportunità per costruire un’offerta competitiva differenziata – ha affermato Jeff Simmons, presidente e CEO di Elanco – In definitiva, crediamo che la combinazione posizioni Elanco nella giusta direzione per portare soluzioni innovative a veterinari e proprietari di animali domestici in aree con esigenze mediche insoddisfatte o poco soddisfatte”.

Secondo i termini dell’accordo, Elanco acquisirà tutte le azioni in circolazione di Kindred Biosciences al prezzo di 9,25 dollari per azione, ovvero circa 440 milioni di dollari, con un premio del 52% basato sulla media degli ultimi 30 giorni. Elanco intende finanziare l’acquisizione con debito.