Fare business è sempre più social, Saipem si aggiudica premio Linkedin

(Teleborsa) – L’azienda statunitense di social network di riferimento del mondo dei professionisti consegna un riconoscimento (una targa con il logo Linkedin) alla società di ingegneria del settore oil&gas per aver superato i 500mila followers.



Saipem è, infatti, la prima azienda italiana a superare tale soglia su Linkedin.

In un post sul social network, Saipem ha ringraziato i propri followers con un video realizzato con immagini dei dipendenti che dimostrano come lavorare nell’azienda che ha sedi e cantieri in diversi Paesi del mondo sia un’esperienza interessante, formativa e al tempo stesso divertente.