FAPI: economia ferma, serve confronto tra Governo e imprese

editato in: da

(Teleborsa) – “In Italia se non riparte la produzione non riparte il lavoro. I bonus distribuiti a pioggia non bastano a scuotere l’economia che è ferma per la lentezza dei consumi”. Lo dichiara, in una nota, il Presidente nazionale della FAPI (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“E’ il tempo delle scelte coraggiose ma necessarie da assumere nell’interesse del Paese, basta indugi, serve un piano di rilancio economico e sociale. Il Governo – conclude Sciotto – ha il dovere di confrontarsi con le imprese per affrontare un autunno che sarà caldo anche per la fine della cassa integrazione Covid”.