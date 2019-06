Famiglie, potere d’acquisto cresciuto dello 0,9% nel 1° trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce il potere d’acquisto delle famiglie italiane. E’ quanto riportato dall’ISTAT nel consueto rapporto sui conti della PA che include anche i dati redditi delle famiglie ed i profitti delle imprese. Nel primo trimestre 2019 il reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.

Un aumento, dopo due cali consecutivi, che torna a segnare un nuovo massimo dal 2012, ma resta sotto il picco pre-crisi, segnando così un marcato recupero del reddito che, grazie alla frenata dell’inflazione, si è trasferito direttamente in crescita del potere d’acquisto.

I consumi delle famiglie, nel primo trimestre del 2019, sono cresciuti in termini nominali dello 0,2%, frenando su base congiunturale. La propensione al risparmio, invece, è stata pari all’8,4%, in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, così come l’aumento degli investimenti che è stato pari al 6,2%, 0,2 punti percentuali più alti.