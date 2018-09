Fallimento Qui! Group, allarme dei negozianti per le ricadute

editato in: da

(Teleborsa) – Desta grande preoccupazione il fallimento di Qui! Group, l’azienda che gestisce gli omonimi ticket lunch. Secondo la Confesercenti, infatti, sono oltre 123 mila gli esercizi pubblici che vantano crediti verso Qui! Group, l’azienda di distribuzione di buoni pasto Qui! Ticket, anche se molti supermercati avevano da tempo inibito l’accettazione di questo marchio di buoni.

L’esposizione totale dell’azienda, stando alle stime, ammonterebbe a 193 milioni di euro ed una parte non trascurabile delle attività di somministrazione deve avere oltre 100 mila euro ciascuna. La vicenda ha colpito, infatti, le attività di somministrazione in sei Regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio e Campania.

Una situazione che si va trascinando da tempo e che, se non risolta in tempi brevi, rischia mettere in ginocchio gli operatori. “È in considerazione di questi numeri che chiediamo di essere presenti il 1° ottobre prossimo alla riunione convocata al Ministero dello Sviluppo economico“, afferma Giancarlo Banchieri, presidente nazionale della Fiepet, la federazione di pubblici esercizi della Confesercenti, chiarendo “in quella sede chiederemo certezze. Migliaia di aziende, con i loro titolari e i dipendenti, rischiano il disastro ed è necessario un intervento immediato”.