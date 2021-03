Falck Renewables, ricavi 2020 in crescita a 384,4 milioni. Dividendo di 6,7 centesimi

editato in: da

(Teleborsa) – Falck Renewables, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha chiuso il 2020 con ricavi pari a a 384,4 milioni di euro, in crescita rispetto ai 374,5 milioni del 2019, un EBITDA in calo a 197,2 milioni rispetto a 204 milioni del 2019 e un risultato netto a 59,8 milioni, in calo del 5,4% rispetto a 63,2 milioni del 2019.

I risultati sono stati approvati dal consiglio di amministrazione che ha dato il via libera al progetto di bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Il CdA ha proposto la distribuzione di un dividendo pari 6,7 centesimi per azione.

L’indebitamento finanziario netto, comprensivo del fair value dei derivati, si è attestato a 705,5 milioni rispetto a 720,8 milioni al 31 dicembre 2019. Nello scorso esercizio, si legge in una nota, c’è stato un forte impulso alle attività di sviluppo con significativa crescita della pipeline che si attesta a 2,8 GW al 31 dicembre 2020, di cui 175 MW in costruzione, 1 GW in sviluppo avanzato (in fase di autorizzazione e successive) e 1,6 GW in Mid-early stage, più circa 2,8 GW di ulteriori progetti in fase di scouting.

Il CdA ha fissato un nuovo target per il 2025: raggiungere almeno 15 GW di pipeline grazie alla continua crescita nei mercati e nelle tecnologie attuali e un’espansione in nuove aree geografiche e nuove tecnologie (iniziative in corso sull’idrogeno verde e offshore flottante).

“Il contesto di mercato favorevole alle rinnovabili e la dinamicità dell’azienda ci permettono di guardare con fiducia alle sfide future, con l’obiettivo complessivo di generare sempre più valore condiviso e sostenibile per tutti i nostri stakeholder, ha commentato l’amministratore delegato Toni Volpe.

(Foto: Vidar Nordli on Unsplash)