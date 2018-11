Falck Renewables perfeziona acquisizione progetto eolico in Spagna

editato in: da

(Teleborsa) – Falck Renewables S.p.A annuncia il closing per l’acquisizione del 49% di Energia Eolica de Castilla S.L. (EEC) da ASCIA Renovables S.L..

EEC è proprietaria di un progetto eolico, situato nella regione spagnola di Castilla y Le?n, composto da 4 turbine, per una capacità totale di 10 MW e una produzione prevista di 33 GWh all’anno.

Il prezzo complessivo per l’acquisizione del 100% delle quote è pari a circa 1,2 milioni di euro da corrispondere in diverse tranches. E’ stato altresì stipulato un patto parasociale volto a consentire il controllo di EEC da parte di Falck Renewables, oltre ad un patto di lock-up e opzioni di acquisto e di vendita esercitabili decorso un triennio dal closing.

L’avvio dei lavori di costruzione è previsto per la fine dell’anno e l’entrata in esercizio entro l’ultimo trimestre del 2019. I servizi di asset management saranno forniti, secondo le diverse competenze, da Ascia e da Vector Cuatro, che ha affiancato Falck Renewables nella transazione.

A Piazza Affari buono l’andamento del titolo della società attiva nel settore delle rinnovabili: 2,70%.

(Foto: Aniek Wessel on Unsplash)