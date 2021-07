Falck Renewables, partnership con Orsted su eolico flottante in Scozia

editato in: da

(Teleborsa) – Falck Renewables, quotata al segmento STAR e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha stretto una partnership con la danese Ørsted, leader mondiale nell’eolico offshore e con BlueFloat Energy, operatore esperto nell’eolico flottante, per partecipare alla prossima asta “ScotWind”.

L’asta ScotWind di Crown Estate Scotland assegnerà contratti di locazione del fondale marino per lo sviluppo di impianti eolici flottanti su larga scala. A differenza della più tradizionale tecnologia eolica offshore, i progetti eolici flottanti utilizzano una fondazione galleggiante ancorata al fondale marino da cavi di ormeggio, consentendo agli impianti di essere ubicati in acque più profonde e più distanti dalla costa.

“Falck Renewables è impegnata ad assumere un ruolo attivo nello sviluppo di progetti eolici offshore flottanti. Siamo convinti che questa tecnologia giocherà un ruolo cruciale per raggiungere gli obiettivi net zero in Scozia – ha commentato Richard Dibley, Managing Director di Falck Renewables UK – L’approccio di Ørsted con le comunità locali si sposa perfettamente con i nostri oltre 15 anni di esperienza di lavoro in Scozia per lo sviluppo di progetti basati sulla più ampia condivisione possibile di valore con le popolazioni del territori”.