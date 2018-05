Falck Renewables, in crescita tutti gli indicatori economici

editato in: da

(Teleborsa) – Ricavi a 92,1 milioni di euro (+18,9%) rispetto a 77,5 milioni del primo trimestre del 2017; EBITDA a 54,8 milioni di euro (+21,0%) rispetto a 45,3 milioni del primo trimestre del 2017; Risultato ante imposte a 29,8 milioni di euro (+52,7%) rispetto a 19,5 milioni di euro del primo trimestre del 2017; Indebitamento finanziario netto, senza il fair value dei derivati, in miglioramento a 490,4 milioni di euro rispetto ai 537,2 milioni di euro al 31 dicembre 2017.

Questi in estrema sintesi i risultati del 1° trimestre di Falck Renewables, che ha rivisto al rialzo la guidance per l’anno in corso dei principali indicatori economico finanziari. La previsione di Ebitda è incrementata da circa 148 milioni di euro a 151-153 milioni di euro. Quella sull’Utile Netto consolidato prima delle minorities è incrementata da circa 29 milioni di euro a un valore maggiore di 30 milioni di euro. La stima sulla Posizione Finanziaria Netta (incluso il fair value dei derivati) è migliorata da circa 687 milioni di euro a circa 660 milioni di euro.

L’Amministratore Delegato Toni Volpe ha così commentato: “Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti nel primo trimestre 2018 ottenuti grazie all’efficienza, alla crescita della capacità installata e alla buona ventosità”.

Positiva la chiusura del titolo a Piazza Affari: +2,38%.