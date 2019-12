Falck Renewables, firmato tax equity negli USA

editato in: da

(Teleborsa) – Falck Renewables ha firmato U.S. Bancorp Community Development Corporation, il finanziamento, secondo le modalità previste dallo schema di tax equity, per il sistema di accumulo a batteria (6,6 MWh) in esercizio e collegato al proprio impianto fotovoltaico in funzione a Middleton, Massachusetts (USA).

Il tax equity contribuirà a una percentuale minoritaria del progetto da 3,6 milioni di dollari d’investimento che include le attrezzature, i servizi ingegneristici e di costruzione e i costi di sviluppo. La batteria è fornita, in garanzia, da NEC Energy Solutions, come annunciato in data 7 maggio 2019.

Il Middleton Electric Light Department (MELD), Public Power utility del Massachusetts, ha stipulato un contratto di capacità con Falck Renewables che permette a MELD di ridurre gli oneri di sistema, generando vantaggi anche per l’intera comunità di Middleton che può così beneficiare della riduzione dei costi operativi del sistema.

La batteria include la soluzione di storage end-to-end GSS® di NEC e il sistema di controllo AEROS®, il software proprietario di NEC per l’energy storage.