Falck Renewables, entra in esercizio parco eolico in Spagna

(Teleborsa) – Falck Renewables aggiunge ulteriori 10 MW di nuova capacità eolica con l’entrata in esercizio dell’impianto di Carrecastro in Spagna.

Il parco eolico, situato nella regione spagnola di Castilla y León, genererà energia pulita per circa 10mila famiglie all’anno contribuendo alle azioni di Falck Renewables per contrastare il cambiamento climatico e per raggiungere emissioni zero. L’impianto è stato costruito in collaborazione con Ascia Renovables S.L. che, dopo le attività di sviluppo iniziale, ha proseguito la collaborazione anche in fase di costruzione, apportando competenze locali alla realizzazione dell’opera.

Il progetto beneficia di un contratto a lungo termine (Power Purchase Agreement, PPA) con Holaluz, fornitore di energia spagnolo, che consentirà un flusso di ricavi stabili.

Carrecastro entra a far parte della flotta operativa di Falck Renewables in Spagna, Paese nel quale l’azienda sta sviluppando, co-sviluppando e perseguendo numerose opportunità di M&A sia nel settore eolico che in quello solare.

A fine gennaio, nell’ambito della Settimana Archeologica di Tordesillas, nei pressi del parco eolico, Falck Renewables ha collaborato con le autorità locali alla presentazione dei manufatti rinvenuti durante la costruzione dell’impianto.

I lavori di scavo e di catalogazione dei reperti sono stati effettuati da esperti e studenti locali, accrescendo la comprensione sull’insediamento preistorico Cogotas (2.000-1.000 a.C.). Sono previsti ulteriori lavori per esplorare il passato della zona, a beneficio della comunità locale, del turismo e delle scuole.

