Falck Renewables, controllata Vector Cuatro acquisisce Windfor

(Teleborsa) – Falck Renewables, tramite la controllata Vector Cuatro, ha siglato un accordo per l’acquisizione del 100% di Windfor. L’azienda è leader in Italia nei servizi di technical advisory per il settore eolico. Falck Renewables conferma così il trend di crescita e l’interesse strategico nel settore dei servizi per gli asset rinnovabili. Il valore dell’acquisizione, il cui perfezionamento è previsto entro settembre 2018, è pari a 625mila euro.

Con questa operazione, Vector Cuatro rafforza la propria offerta nei servizi di technical advisory per impianti eolici onshore, tecnologia che, secondo i dati IEA, dovrebbe continuare a crescere del 7,2% dal 2025 al 2030 a livello mondiale.

A Piazza Affari, Falck Renewables mostra un rialzo dello 0,73%.