Falck Renewables cede Esposito Servizi Ecologici

(Teleborsa) – Falck Renewables ha ceduto Esposito Servizi Ecologici S.R.L. a I.G.M. 2 S.R.L., azienda operativa da anni nel settore dello smaltimento rifiuti in Lombardia, per un corrispettivo pari a 1.070.000 euro. Si tratta di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il 100% delle quote detenute nella società.

Il perfezionamento del contratto definitivo è previsto entro il mese di gennaio 2019. Il pagamento del prezzo prevede un anticipo di 150.000 euro da corrispondersi in data odierna e il rimanente importo da saldarsi alla data del closing. È inoltre previsto un meccanismo di aggiustamento del prezzo.

L’operazione è in linea con quanto annunciato al mercato durante la presentazione del Piano Industriale 2018 – 2021, avvenuta in data 12 dicembre 2017.

Positivo a Piazza Affari il titolo dell’azienda che opera nel settore delle energie rinnovabili: +0,80%.