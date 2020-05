Falck Renewables avvia programma acquisto azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Falck Renewables ha comunicato l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 7 maggio 2020.

La Società potrà acquistare un massimo di 3.000.000 azioni ordinarie Falck Renewables, corrispondenti all’1,0295% del capitale sociale, L’acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato in una o più volte, sino al 7 novembre 2021 e dovrà avvenire ad un prezzo unitario che sarà determinato di volta in volta per ciascuna operazione.

Intanto, a Piazza Affari, la società che opera nel settore delle energie rinnovabili amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 4,204 euro.