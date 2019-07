Falck Renewable finalizza acquisizione partecipazione progetto Big Fish SPV

editato in: da

(Teleborsa) – Falck Renewables annuncia il closing per l’acquisizione del 70% di Big Fish SPV da Canadian Solar Group. L’operazione era stata annunciata lo scorso 18 luglio. Il prezzo è di 60 mila euro.

Big Fish SPV è proprietaria di un progetto solare in fase di sviluppo in Sicilia, per una capacità complessiva fino a 195 MW. Il progetto, che si è assicurato i permessi di connessione e i diritti preliminari sui terreni, avvierà l’iter autorizzativo a partire dall’ultimo trimestre del 2019.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)