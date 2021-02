Facile.it nel mirino dell’Antitrust: avviata istruttoria

editato in: da

(Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un procedimento istruttorio per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società Facile.it, Facile.it Broker di Assicurazioni e Facile.it Mediazione Creditizia.

Secondo l’Antitrust, le società potrebbero avere attuato due distinte pratiche commerciali scorrette, violando il Codice del Consumo, nello svolgimento dell’attività di comparazione sul sito Facile.it.

I funzionari dell’Agcm hanno eseguito oggi ispezioni nelle sedi di Facile.it, Facile.it Broker di Assicurazioni e Prima Assicurazioni, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Si tratta, spiega il Garante della Concorrenza e del Mercato, in primo luogo, di una “presunta condotta ingannevole, legata sia ai prestiti personali sia alle polizze RCAuto, in quanto le informazioni fornite al consumatore non indicherebbero o indicherebbero in maniera fuorviante elementi importanti per effettuare una scelta consapevole: ad esempio, le condizioni economiche dei finanziamenti pubblicizzati nel sito comparatore, la probabilità di approvazione della eventuale richiesta di prestito, i criteri e le modalità di comparazione e di definizione della classifica delle offerte messe a confronto”.

Per quanto riguarda le polizze RC Auto, per alcuni prodotti “non verrebbe indicato che si tratta di polizze basate sul sistema del risarcimento in forma indiretta, caratterizzate da un servizio in fase di liquidazione dei danni meno efficiente. Facile.it, inoltre, favorirebbe i prodotti di Prima Assicurazioni S.p.A. a discapito degli altri intermediari assicurativi”.

In secondo luogo, secondo l’Autorità, potrebbero essere “potenzialmente aggressive le procedure volte a sollecitare il consumatore all’acquisto anche di una polizza assicurativa inizialmente prospettata come facoltativa o di specifici prestiti in una fase in cui il consumatore non ha ancora deciso quale prodotto scegliere”.