Facebook, UE apre indagine su acquisizione Kustomer

(Teleborsa) – La Commissione europea ha avviato un’indagine approfondita per valutare la proposta di acquisizione da parte di Facebook di Kustomer, start-up statunitense specializzata nel servizio clienti e nei bot automatici per le chat.



In particolare, Bruxelles teme che “l’operazione riduca la concorrenza nel mercato della fornitura di software per la gestione delle

relazioni con i clienti (Crm)” e “rafforzi ulteriormente la posizione di Facebook nel mercato della pubblicità display online, aumentando la già significativa quantità di dati a sua disposizione per la personalizzazione degli annunci”.

“È importante esaminare attentamente le acquisizioni potenzialmente problematiche da parte di società che sono già dominanti in determinati mercati”, ha affermato il vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager. Facebook, intanto, ha affermato che continuerà a collaborare.