Facebook, fisco USA fa causa per 9 miliardi di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Il Fisco statunitense, l’Internal Revenue Service, cita in giudizio Facebook in una causa per 9 miliardi di dollari. Secondo l’Irs i proventi dell’azienda dovrebbero essere sottoposti a tasse più elevate negli Stati Uniti piuttosto che nella controllata irlandese.

Si tratta di una controversia che dura da 9 anni e che riguarda la gestione delle operazioni internazionali da parte di Facebook.

Il titolo del social network si muove a piccoli passi al Nasdaq mostrando un lieve rialzo dello 0,13%.