Facebook ci riprova in Cina

(Teleborsa) – Mark Zuckerberg tenta di riabilitare Facebook in Cina.

Il numero uno del Social Network è arrivato a Pechino sabato scorso per partecipare all’advisory board della Tsinghua University School of Economics and Management, in cui fu nominato nel 2014. Nel 2015 prese parte all’incontro ma non nel 2016, anche se in quell’anno si è comunque recato in Cina.

Secondo la stampa Zuckerberg vorrebbe fare rientrare il suo social network in un mercato dove è bloccato dal 2009 ma che a Menlo Park considerano strategico.