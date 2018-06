Facebook ancora nell’occhio del ciclone per la violazione dei dati

editato in: da

(Teleborsa) – Facebook ancora nella bufera.

Dopo lo scandalo Cambridge Analitica che ha coinvolto i dati di 87 milioni di utenti, violati per fini elettorali, il famoso social network finisce nell’occhio del ciclone ancora per problemi di violazione della privacy. Lo riporta il New York Times che spiega che il social avrebbe stipulato accordi con almeno 60 produttori di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, permettendo loro di accedere ai dati personali di migliaia di utenti e dei loro “amici” senza esplicito consenso.

Secondo il quotidiano statunitense i gruppi con cui il colosso di Mark Zuckerberg negli ultimi dieci anni avrebbe siglato intese ci sarebbero Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft e Samsung .