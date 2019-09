Facebook: allarme Bce su Libra. Nuove ombre sulla criptovaluta

editato in: da

(Teleborsa) – I piani di Facebook per la moneta virtuale Libra sono “affascinanti ma infidi”. Lo ha detto il Membro del comitato esecutivo della Bce, Yves Mersch, partecipando a una conferenza a Francoforte.

A giudizio di Mersch, secondo quanto riferisce l’agenzia Bloomberg, le monete private hanno poca o nessuna possibilità di affermarsi come alternative praticabili a quelle ufficiali, dal momento che solo una banca centrale indipendente può dare ai soldi il sostegno istituzionale di cui hanno bisogno per ottenere la fiducia del pubblico.

“Spero sinceramente – ha detto Mersch – che i popoli dell’Europa non saranno tentati di lasciare indietro la sicurezza e la solidità delle soluzioni e dei canali di pagamento ufficiali in favore delle promesse affascinanti ma infide che arrivano dal richiamo della sirena di Facebook”. Anche altri banchieri centrali hanno recentemente lanciato l’allarme su Libra e le autorità Antitrust Ue stanno conducendo un esame preliminare su come Libra verrà gestita e su come funzionerà il sistema di pagamenti.

(Foto: Christophe Maout – © Unione Europea)