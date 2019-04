Facebook accantona 3 miliardi per coprire maxi-multa in arrivo

editato in: da

(Teleborsa) – Nel primo trimestre del 2019, Facebook ha registrato 15,1 miliardi di dollari di ricavi, in crescita del 26% rispetto allo scorso anno e oltre le attese degli analisti.

Il numero di utenti attivi al social network quotidianamente si è attestato a 1,56 miliardi in media a marzo 2019, in aumento dell’8% su base annua, in linea con le stime di consenso.

Facebook ha accantonato 3 miliardi di dollari per coprire una potenziale sanzione da parte della Federal Trade Commission statunitense per violazioni della privacy, in quella che sarebbe la più grande sanzione penale mai imposta dal regolatore USA su una società tecnologica.

La multa potrebbe arrivare fino a 5 miliardi, ha detto l’azienda, aggiungendo che “questa questione rimane irrisolta”.